Петер Форсберг: Если Овечкин на год уедет в Россию, это по нему больно ударит Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Швеции Петер Форсберг поделился мнением относительно будущего Александра Овечкина.

- Тут только Овечкин сможет дать ответ. Насколько я его знаю, Ови хочет поехать на Олимпиаду и взять золото. Он выступает за Россию, и у нее большие шансы.

К сожалению, Александр пока не завоевал свое золото. Но ведь у него и за океаном невообразимая карьера. Он может стать лучшим снайпером в истории НХЛ, обогнав Уэйна Гретцки. Если Овечкин на год уедет в Россию, это по нему больно ударит.

Я не знаю, что у него в голове. Но Овечкин гордится своей страной. И я нисколько не удивлюсь, если он выберет план «Б», чтобы сыграть на Олимпиаде. Тут решение может принять только он сам, - передает слова Форсберга «Матч ТВ».

Ранее Овечкин заявил, что не хочет покидать «Вашингтон» и намерен продлить контракт с «Кэпиталз».

Добавим, что 13-летний контракт Овечкина с «Вашингтоном» на 124 миллиона долларов, подписанный 10 января 2008 года, действует еще один год.