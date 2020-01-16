Кори Кроуфорд: Большую часть матча нам удавалось держать «Монреаль» вдалеке от ворот Голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд – о победе в гостевом матче против «Монреаля» (4:1).

- В последних матчах мы надежно играли в обороне и сегодняшняя встреча не стала исключением. Большую часть матча нам удавалось держать их вдалеке от ворот. А когда мы с Робином (Ленером) отражаем шайбы, и ребята подчищают подборы, у нас появляется хороший шанс на победу, - цитирует Кроуфорда официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в этой встрече голкипер записал на свой счет 32 сэйва.