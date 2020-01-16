Григорий Денисенко: Проиграли мы все вместе, не надо останавливаться на отдельных личностях Капитан молодежной сборной России на МЧМ-2020 Григорий Денисенко прокомментировал критику болельщиков в адрес Дмитрия Воронкова за два реализованных канадцами удаления в финале турнира.

- В чужую голову не залезешь, поэтому сложно судить, почему люди решают писать всякую грязь. Но даже сейчас иногда натыкаешься на ролик со вторым голом канадцев в финале, и посмотрите внимательно, кто бросается лицом под шайбу, пусть она в итоге и залетела в ворота. А проиграли мы все вместе. Не надо останавливаться на отдельных личностях, - приводит слова Денисенко Sport24.ru.

Напомним, что в финале молодежного чемпионата мира российская команду уступила сборной Канады со счетом 3:4.