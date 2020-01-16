Женщины сыграют в рамках Матча всех звезд НХЛ НХЛ объявила о конкурсах на Мастер-шоу.

НХЛ опубликовала формат Мастер-шоу, который пройдет в рамках Матча всех звезд.

Как сообщает официальный сайт лиги, в программе появятся два новых конкурса: женский матч «три на три» и «бросающие звезды».

В женском матче примут участие американская и канадская команды, составленные из девяти полевых игроков и одного вратаря. Игра будет состоять из двух периодов по 10 минут «грязного» времени.

В конкурсе «бросающие звезды» выступят десять человек: восемь мужчин и две женщины: одна из американской команды, одна – из канадской. Игроки расположатся на приподнятых платформах за воротами, примерно в девяти метрах надо льдом, откуда будут наносить броски по разным целям на льду. У каждой цели будет своя стоимость.

Четыре других конкурса на «Мастер шоу» остались традиционными: «конкурс на скорость», «серия вратарских сэйвов», «конкурс на точность броска» и «самый сильный бросок».

Напомним, Матч всех звезд НХЛ в нынешнем сезоне пройдет 24-25 января в Сент-Луисе.