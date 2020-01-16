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Смит стал первой звездой дня в НХЛ - Советский спорт
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16 января 2020 13:45ХоккейЛипкин Антон

Смит стал первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Чикаго» сделал дубль в ворота «Монреаля».

Форвард «Чикаго» Зак Смит назван лучшим игроком среды в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (4:1) 31-летний канадец оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу. Теперь на его счету 11 (4+7) очков в 41 матче сезона.

Второй звездой стал форвард «Филадельфии» Якуб Ворачек. 30-летний чех принес «летчикам» победу в овертайме матча с «Сент-Луисом» (4:3 OT). У нападающего стало 37 (9+28) очков в 47 матчах.

Третьей звездой выбран голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд. 35-летний канадец отразил 32 броска от игроков «Канадиенс» и одержал восьмую победу в 24 матчах. Он пропустил меньше двух голов впервые с 6 декабря прошлого года.

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