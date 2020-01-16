«Сибирь» выиграла у «Амура» по буллитам

«Сибирь» одержала победу над «Амуром» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.
Гости открыли счет на 12-й минуте после гола бывшего нападающего «Амура» Данила Романцева. «Тигры» отыгрались на последней минуте второго периода благодаря шайбе Кирилла Рассказова. В серии буллитов второе очко «Сибири» принес финн Микаэль Руохамаа.
«Сибирь» одержала пятую победу подряд, набрала 57 очков и продолжает занимать пятое место в Восточной конференции. Для «Амура» это поражение стало седьмым подряд и третьим подряд по буллитам. Команда набрала 44 очка и опережает на одно очко замыкающий таблицу Востока «Трактор».
В следующих матчах 21 января «Амур» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар», а «Сибирь» примет «Трактор».
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