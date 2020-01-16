«Авангард» в гостях обыграл «Адмирал» Омская команда одержала четвертую победу кряду.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимал у себя «Авангард». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей шайбами отметились Алексей Потапов (7-я минута), Кирилл Семенов (14) и Сергей Шумаков (47). Хозяева ответили результативным броском Мартина Бакоша (30).

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 68 очков. Владивостокский клуб идет на девятой строчке (49 очков).

Следующим соперником «Авангарда» станет «Витязь», «Адмирал» отправится в гости к «Салавату Юлаеву».