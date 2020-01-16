Майк Смит – о лакросс-голе Форсберга: В этот момент чувствуешь себя идиотом - Советский спорт
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16 января 2020 16:35ХоккейЛипкин Антон

Майк Смит – о лакросс-голе Форсберга: В этот момент чувствуешь себя идиотом

Канадец пропустил от шведа из-за ворот.

Голкипер «Эдмонтона» Майк Смит высказался о голе форварда «Нэшвилла» Филипа Форсберга в лакросс-стиле.

«Я сделал все, что мог, – приводит слова 37-летнего канадца официальный сайт лиги. – Ему просто повезло.

Я успел увидеть, что он поднимает шайбу, и она даже задела мою ловушку, но все-таки влетела в ворота рикошетом от тела. Наверняка, такую шайбу хочется увидеть каждому, кроме вратаря, в чьи ворота она залетает. Потому что в этот момент ты чувствуешь себя идиотом».

Напомним, 25-летний швед забросил шайбу из-за ворот, предварительно подняв ее на крюк клюшки. Таким образом он повторил голы форварда «Каролины» Андрея Свечникова, который дважды забивал в нынешнем сезоне в подобном стиле.

Отметим, что «Эдмонтон» одержал победу над «Нэшвиллом» (4:2).

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