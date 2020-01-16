Сергей Светлов: Мы не прозевали матч, но «Авангард» сыграл очень мощно «Адмирал» проиграл «Авангарду» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Мы не прозевали матч, были готовы, но соперник сыграл очень мощно – приводит слова Светлова официальный сайт лиги, – хорошие шансы создал и сразу же их реализовал.

Во втором периоде мы игру перевернули в нашу сторону, забили гол. При счете 1:2, выходя на третий период, надеялись, что забьем. Однако уверенная и спокойная игра противника не дала нам такой возможности. Винить ребят нет надобности – играли хорошо. Самоотдача была полной, движение хорошее».

Напомним, единственный гол «Адмирала» при счете 0:2 забил словак Мартин Бакош. Команда проиграла восьмой матч из последних десяти и осталась на девятом месте в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка.