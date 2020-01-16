«Куньлунь» одержал волевую победу над «Ак Барсом» Казанцы потерпели второе поражение в последних пяти встречах.

«Куньлунь» на своей домашней арене обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:1.

В первом периоде гости смогли выйти вперед усилиями Михаила Глухова (7-я минута). Во второй двадцатиминутке пекинская команда переломила ход встречи, забросив дважды – шайбы на счету Адама Крэкнелла (36), Тревора Мерфи (37) и Жильбера Брюле (60).

«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 68 очков. «Куньлунь» с 53 очками идет на шестой позиции.

В следующем матче казанцы отправятся в гости к московскому «Динамо», пекинская команда дома примет «Амур».