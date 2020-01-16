Брэйден Холтби: Контракт Бэкстрема? Для меня ничего не изменилось Швед подписал со «столичными» соглашение на пять лет.

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби после продления контракта форварда Никласа Бэкстрема высказался о своей контрактной ситуации.

«В этом плане ничего не изменилось, – приводит слова 30-летнего канадца официальный сайт лиги. – В плане бизнеса может случиться всякое. Но нам очень хотелось, чтобы наш партнер договорился с клубом как можно быстрее. Очень хорошо, что у них все получилось, и он остается в «Кэпиталз».

Напомним, ранее сообщалось, что «Вашингтон» и Холтби договорились начать переговоры по новому контракту по окончании сезона, который станет последним для вратаря по действующему соглашению.

Во вторник «столичные» объявили о подписании нового пятилетнего контракта с Бэкстремом на 46 миллионов долларов.