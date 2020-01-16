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Комментаторы станут ассистентами главных тренеров на Матче звезд КХЛ - Советский спорт
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16 января 2020 17:06ХоккейЛипкин Антон

Комментаторы станут ассистентами главных тренеров на Матче звезд КХЛ

Матч звезд пройдет 18-19 января в Москве.

Телекомментаторы войдут в тренерские штабы команд дивизионов на Матче звезд КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Дмитрий Федоров будет помогать Алексею Кудашову из СКА в команде дивизиона Боброва, Леонид Вайсфельд – Игорь Никитину из ЦСКА в дивизионе Тарасова, Денис Казанский – Дмитрию Квартальнову из «Ак Барса» в дивизионе Харламова, Олег Мосалев – Бобу Хартли из «Авангарда» в дивизионе Чернышева.

Напомним, СКА, ЦСКА, «Ак Барс» и «Авангард» возглавляют турнирные таблицы своих дивизионов. На двух предыдущих Матчах звезд помощниками главных тренеров были девушки-телеведущие.

Матч звезд КХЛ пройдет 18-19 января на «ВТБ Арене» в Москве.

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