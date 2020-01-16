Сергей Шумаков: Хорошо комбинирую с Семеновым и Кошелевым Его команда одержала четыре победы кряду.

Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков поделился эмоциями после гостевой победы над «Адмиралом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ – нападающий отметился одной шайбой.

– Всей команде, наверное, хорошо выезд дался, потому что выиграли четыре игры. Если живешь по московскому времени – в принципе, легко. Просто игра получается ранней, как если бы в Москве была. Мне нормально было: что в первой игре себя хорошо чувствовал, что во второй. Пока только набираю обороты и надеюсь, что будет еще лучше. Мы с Семеновым и Кошелевым друг друга хорошо чувствуем, играли вместе в прошлом сезоне в плей-офф, многое получалось, – цитирует хоккеиста пресс-служба омского клуба.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 68 очков в 49 матчах. Следующий соперник команды – «Витязь». Игра состоится 21 января в 19.30 по московскому времени.