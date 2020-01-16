Дубль Нестрашила не помог «Металлургу» победить «Барыс»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Металлургом» завершился со счетом 4:3 в пользу команды из Нур-Султана.
В составе победителей шайбами отметились Линус Виделль (30-я минута), Даррен Диц (35), Корбан Найт (43) и Роман Старченко (46). Магнитогорцы ответили дублем Андрея Нестрашила (40, 49) и голом Виктора Антипина (57).
«Барыс» занимает третье место в Восточной конференции – на счету команды 65 очков в 49 матчах. «Металлург» идет седьмым (53 очка).
В следующем матче казахстанский клуб сыграет в гостях против «Йокерита», «Металлург» отправится в Нижний Новгород к местному «Торпедо»
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