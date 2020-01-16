Андрей Мартемьянов: Ненужные удаления команды могли повлиять на итоговую победу Команда из Екатеринбурга идет на четвертом месте в Восточной конференции.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился мыслями по поводу сегодняшней победы его команды над «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Команда была сегодня заряжена на игру. Неплохо выполняли игровую дисциплину. Считаю, что большой плюс за то, как сыграли в обороне. Перед третьим периодом с командой состоялся разговор, что такие матчи доигрывать нельзя, что соперник может отыграться. К сожалению, не до всех дошло. Плюс наши ненужные удаления – это уже не игровая, а просто дисциплина. Благодарен тем парням, кто отыграл вчетвером и втроем. Забили голы – сегодня команда «горела» и было приятно находиться на скамейке и руководить командой, – цитирует главного тренера официальный сайт екатеринбургского клуба.

Выиграв три из последних четырех матчей, «Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 48 играх.

21 января команда сыграет в гостях с «Нефтехимиком». Начало встречи в 19.00 (мск).