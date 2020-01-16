«Спартак» победил «Северсталь» в Череповце «Спартак» одержал третью победу в последних пяти матчах.

Хоккеисты «Спартака» одержали гостевую победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала гости вышли вперед усилиями Робина Ганзла (32-я минута). В третьем периоде хозяева смогли уравнять счет – гол на счету Егора Яковлева (53).

Исход встречи решался в овертайме – победу москвичам принес Каспарс Даугавиньш (61).

«Спартак» находится на пятой строчке в Западной конференции (62 очка). «Северсталь» занимает десятое место (46 очков).

Следующий матч череповецкий клуб проведет против того же «Спартака», но уже в гостях, а москвичи встретятся в Минске против местного «Динамо».