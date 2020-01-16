«Витязь» расправился с минским «Динамо» Хоккеисты «Витязя» обыграли «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

В составе подмосковного клуба заброшенными шайбами отметились Павел Варфоломеев (7-я минута), Иван Ларичев (11), Вилле Лаюнен (30), Павел Чернов (40) и Данила Моисеев (48). Соперник ответил голом Евгения Дадонова (57).

После этой игры «Витязь» набрал 55 очков и поднялся на седьмую строчку в Западной конференции, а «Динамо» с 32 очками занимает последнее место.

В следующем матче «Витязь» на своем льду сыграет против «Авангарда», а минский клуб примет у себя «Спартак».