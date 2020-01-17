«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», Дадонов забросил шайбу (видео) «Пантерз» одержали третью победу подряд.

«Флорида» одержала домашнюю победу над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (1:0, 1:0, 2:3).

Счет в игре открыл нападающий хозяев Евгений Дадонов. Всего он провел на льду почти 17 минут и заработал показатель полезности «-1».

Нападающий «Лос-Анджелес» Николай Прохоркин отыграл чуть менее 14 минут, результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Флорида» расположилась на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 55 очков. «Кингз» - 14-е на Западе (41).

Следующие матчи обе команды проведут 19 января на выезде. «Пантерз» сыграют с «Детройтом», а «Лос-Анджелес» - с «Филадельфией».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:0, 1:0, 2:3)

Голы: Дадонов, 7. Ватрано, 24. Матесон, 45. Бойл, 48 — Айафалло, 52. Кемпе, 56. Браун, 58.