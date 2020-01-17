Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 68

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», Дадонов забросил шайбу (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 января 2020 06:15ХоккейНечаев Юрий

«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», Дадонов забросил шайбу (видео)

«Пантерз» одержали третью победу подряд.

«Флорида» одержала домашнюю победу над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 (1:0, 1:0, 2:3).

Счет в игре открыл нападающий хозяев Евгений Дадонов. Всего он провел на льду почти 17 минут и заработал показатель полезности «-1».

Нападающий «Лос-Анджелес» Николай Прохоркин отыграл чуть менее 14 минут, результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Флорида» расположилась на 10-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 55 очков. «Кингз» - 14-е на Западе (41).

Следующие матчи обе команды проведут 19 января на выезде. «Пантерз» сыграют с «Детройтом», а «Лос-Анджелес» - с «Филадельфией».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (1:0, 1:0, 2:3)
Голы: Дадонов, 7. Ватрано, 24. Матесон, 45. Бойл, 48 — Айафалло, 52. Кемпе, 56. Браун, 58.

Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Тихонов о выступлении россиянок в спринте: Девчонки мертвые, пожалейте их Анфиса Резцова: С такими результатами нам нечего ловить на чемпионате мира Дмитрий Васильев: Рассказы про проблемы со смазкой и лыжами преувеличены
Сергей Карякин: Хочу открыть матч «Барселоны» Сетьена Российский гроссмейстер, участник матча на первенство мира 2016 года, вспомнил, как играл в шахматы с новым главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном. 15.01.2020 20:00 Футбол Безъязычный Алексей
Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев сыграет в первом круге Australian Open с Тиафу Рублев победил Эванса и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде Хачанов проиграл Миллману во втором круге турнира в Окленде
Как Малкину реагировать на роль вечно второго в «Питтсбурге»? С возвращением Кросби «пингвины» снова задвинули уральского кудесника на подсобные работы. 15.01.2020 11:45 Хоккей Славин Виталий
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
«Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай
Бе дома – Фуркад в пляс. Француз начал год с победы в спринте На этапе Кубка мира в Германии спринтерскую гонку в отсутствие Йоханнеса Бе выиграл Мартен Фуркад. Матвей Елисеев и Александр Логинов – 4-й и 5-й соответственно. 10.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Новости
07:13 Хоккей «Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Георгиев отразил 38 бросков
06:51 Хоккей Овечкин оформил хет-трик в победном матче «Вашингтона» против «Нью-Джерси» (видео)
06:33 Хоккей Дубль Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Филадельфию» (видео)
06:15 Хоккей «Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», Дадонов забросил шайбу (видео)
01:59 Футбол Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш может перейти из «Порту» в «Севилью»
01:37 Футбол «Бордо» вылетел из Кубка Франции от клуба третьего дивизиона «По»
01:23 Хоккей Алексей Кудашов: Были заряжены, чтобы взять реванш у «Йокерита»
01:06 Футбол «Рома» обыграла «Парму» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии
00:50 Хоккей Владимир Крикунов: Такое поражение хорошая школа, а за уроки надо платить
00:41 Хоккей Дэвид Немировски: Ни один игрок «Торпедо» не опустил голову, все бились до конца
00:28 Футбол Янг переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Интер»
00:12 Авто/Мото Голландский мотогонщик Стравер находится в критическом состоянии после аварии на «Дакаре»
23:51 Футбол Гендиректор «Зенита» Медведев: Предлагаемая схема расширения РПЛ может привести к падению доходов
23:34 Баскетбол Димитрис Итудис: С «Басконией» нас ждет очередное сражение, это очень атлетичная команда
23:22 Баскетбол Алексей Швед: Под конец расслабились, но в целом проделали отличную работу
23:16 Лыжный спорт Устюгов пропустит ближайший этап Кубка мира
23:15 Баскетбол Римас Куртинайтис: Матч против «Реала» – одна из лучших наших игр
22:56 Фигурное катание Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы на «Первом канале»
22:40 Биатлон Тихонов о выступлении россиянок в спринте: Девчонки мертвые, пожалейте их
22:27 Футбол Гендиректор «Спартака» Цорн: Лига не готова к расширению
Метеорологи предупредили о грядущей засухе и торфяных пожарах летом
Ранее судимый экс-начальник завода стал кандидатом в руководители «Марциальных вод»
МЧС: скорость ветра в Оренбургской области выросла до 26 метров в секунду
Тюменские инвалиды объявили о голодовке, чтобы добиться отставки Ольги Кузнечевских
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика