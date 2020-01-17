Две шайбы Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче против «Миннесоты» (видео) «Уайлд» выиграли впервые за пять матчей.

«Миннесота» одержала домашнюю победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Победную шайбу во втором периоде забросил Райан Сутер.

За гостей оба гола забил Никита Кучеров. На счету российского нападающего 20 заброшенных шайб в текущем сезоне.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

«Лайтнинг» расположились на пятом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков. «Миннесота» - 12-я на Западе (48).

18 января «Тампа» сыграет на выезде с «Виннипегом», а днем позже «Уайлд» примут «Даллас».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Паризе, 15. Эрикссон, 33. Сутер, 35 — Кучеров, 28 (Сергачев), 50.