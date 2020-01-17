«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», Ничушкин забросил победную шайбу (видео) «Шаркс» потерпели второе поражение подряд.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» - «Сан-Хосе» завершился победой хозяев со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

Победную шайбу уже на первой минуте встречи забросил Евгений Ничушкин. Для нападающего этот гол стал восьмым в сезоне.

Владислав Каменев провел на льду более 11 минут и сделал результативную передачу.

«Эвеланш» набрали 58 очков и занимают второе место на Западе, «Шаркс» - 13-е (46).

19 января «Колорадо» примет «Сент-Луис», а «Сан-Хосе» сыграет на выезде против «Ванкувера».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Ничушкин, 1. Макар, 20. Грейвс, (Каменев) 30. Калверт, 33.