«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», Ничушкин забросил победную шайбу (видео)

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» - «Сан-Хосе» завершился победой хозяев со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).
Победную шайбу уже на первой минуте встречи забросил Евгений Ничушкин. Для нападающего этот гол стал восьмым в сезоне.
Владислав Каменев провел на льду более 11 минут и сделал результативную передачу.
«Эвеланш» набрали 58 очков и занимают второе место на Западе, «Шаркс» - 13-е (46).
19 января «Колорадо» примет «Сент-Луис», а «Сан-Хосе» сыграет на выезде против «Ванкувера».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Ничушкин, 1. Макар, 20. Грейвс, (Каменев) 30. Калверт, 33.