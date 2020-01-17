Овечкин - о хет-трике в ворота «Нью-Джерси»: Это все командные усилия, и это очень круто «Вашингтон» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал хет-трик в матче против «Нью-Джерси».

«Хет-трик - это замечательно, но без моих партнеров по команде я бы никогда не достиг этого. Это все командные усилия, и это очень круто. Я на один гол отстаю от Марио Лемье? Это великолепно. Марио был одним из моих самых любимых игроков, когда я рос. Быть рядом с ним - это впечатляет. Нужно продолжать работать и становиться лучше», - цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, сегодня «Вашингтон» на своем льду переиграл «Нью-Джерси» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Первой звездой встречи был признан Овечкин, забросивший три шайбы. Всего в текущем сезоне форвард забил 31 гол.

Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить не менее 30 шайб за сезон в составе одной команды на протяжении 15 лет подряд. Российский форвард забил 689 голов в НХЛ и по этому показателю всего на один гол отстает от Лемье, занимающего 10-е место в истории лиги.

«Вашингтон» набрал 69 очков и продолжает лидировать на Востоке. 18 января «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Айлендерс».