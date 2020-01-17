Якуб Врана: У Овечкина есть время, чтобы стать лучшим снайпером в истории «Вашингтон» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана поделился мнением об Александре Овечкине.

«Он один из лучших снайперов в истории, и у него еще есть время, чтобы стать лучшим из лучших. У него невероятный бросок, и он его использует», - цитирует Врану New York Post.

Напомним, сегодня «Вашингтон» на своем льду переиграл «Нью-Джерси» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).

Первой звездой встречи был признан Овечкин, забросивший три шайбы. Всего в текущем сезоне форвард забил 31 гол.

Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить не менее 30 шайб за сезон в составе одной команды на протяжении 15 лет подряд. Российский форвард забил 689 голов в НХЛ и по этому показателю всего на один гол отстает от Лемье, занимающего 10-е место в истории лиги.

«Вашингтон» набрал 69 очков и продолжает лидировать на Востоке. 18 января «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Айлендерс».