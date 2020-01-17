Кирилл Марченко – о тройке с Морозовым и Подколзиным: Моментов много, реализации не хватает СКА победил «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ.

Форвард СКА Кирилл Марченко после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:1) высказался о взаимопонимании со своими партнерами по звену – Иваном Морозовым и Василием Подколзиным.

«Играть так втроем – это, конечно, здорово, – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт клуба. – Мы давно вместе играем, понимаем друг друга: можем где-то сами обсудить или договориться, как лучше сыграть. Моментов много, реализации не хватает где-то».

Отметим, что Марченко играл с Морозовым и Подколзиным в МХЛ, а также за молодежную сборную России на прошедшем в Чехии чемпионате мира.

В нынешнем сезоне на счету Марченко 6 (3+3) очков в 18 матчах в КХЛ.