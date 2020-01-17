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Клод Жюльен: В «Монреале» Ковальчук делает отличную работу - Советский спорт
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17 января 2020 11:43ХоккейНечаев Юрий

Клод Жюльен: В «Монреале» Ковальчук делает отличную работу

В последних четырех матчах «Канадиенс» одержали три победы.

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен отметил игру нападающего команды Ильи Ковальчука.

«Я понятия не имею, что случилось у них в «Лос-Анджелесе», но у нас он делает отличную работу. Его средняя результативность составляет очко за матч. Он проводит хорошие смены и создает голевые моменты. Он в состоянии забивать и сам. Все это нам сейчас и нужно», - цитирует Жюльена пресс-служба «Монреаля».

Напомним, сегодня встреча регулярного чемпионата НХЛ »Филадельфия» - «Монреаль» завершилась со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Одним из главных героев матча стал Ковальчук, оформивший дубль. Россиянин забросил уже три шайбы после перехода в канадский клуб из «Лос-Анджелеса».

«Монреаль» имеет в своем активе 49 очков и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. 19 января «Канадиенс» примут «Вегас».

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