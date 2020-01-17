Денис Мосалев: Пропустив один-два гола, «Сочи» начинает сыпаться «Сочи» пропустил шесть голов от ЦСКА.

Форвард «Сочи» Денис Мосалев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Первые два периода мы провели неплохо, но вот третий полностью провалили, – приводит News.ru слова 33-летнего игрока. – Сейчас вернемся домой и будем разбираться, что же там все же произошло. Чего-то нам не хватает, так как, пропустив один-два гола, команда начинает просто сыпаться».

Отметим, что ранее «Сочи» дважды проиграл ЦСКА дома (0:2 и 1:7). 27 февраля команды проведут в Москве еще один матч.

«Сочи» остается на девятом месте в Западной конференции, отставая на восемь очков от «Торпедо».