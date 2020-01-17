Константин Окулов: ЦСКА должен был контролировать ход матча с «Сочи» с первых минут Красно-синие одержали очередную победу в регулярном чемпионате КХЛ.

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу команды над ХК «Сочи».

«Думаю, что мы вовремя забили свои голы, я говорю о первых двух шайбах, что немного «подшатнуло» «Сочи». Дальше продолжили действовать на своей волне, из-за чего в ворота «Сочи» влетели еще три шайбы. Удача была на нашей стороне, но дальше нельзя так действовать. Надо контролировать ход противостояния с первых минут», - цитирует Окулова News.ru.

Напомним, вчера ЦСКА одержал крупную победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1. В этом матче Окулов отметился двумя заброшенными шайбами.

Красно-синие продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 74 очка. «Сочи» расположился на девятой позиции (46).

21 января ЦСКА на своем поле примет СКА, а сочинцы сыграют в гостях против рижского «Динамо».