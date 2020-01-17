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Овечкин будет дисквалифицирован на одну игру за пропуск Матча всех звезд НХЛ - Советский спорт
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17 января 2020 14:18ХоккейШарафудинов Виктор

Овечкин будет дисквалифицирован на одну игру за пропуск Матча всех звезд НХЛ

Капитан «Вашингтона» пропустит матч против «Монреаля».

Как сообщает сайт Национальной хоккейной лиги, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден подтвердил информацию о том, что капитан команды Александр Овечкин будет дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата за пропуск Матча всех звезд НХЛ в Сент-Луисе.

27 января Овечкин не сможет помочь «Вашингтону» в выездной игре против «Монреаля».

Очередной Матч всех звезд НХЛ состоится в субботу 25 января в Сент-Луисе. 34-летний Овечкин уже второй год подряд пропускает звездный уик-энд, ссылаясь на необходимость отдохнуть. В прошлом году, пропустив выставочное мероприятие в Сан-Хосе, он получил аналогичное наказание.

В Сент-Луисе в команде Столичного дивизиона Овечкина заменит его американский одноклубник Ти Джей Оши. Капитанская повязка вместо Александра достанется защитнику «Питтсбурга» Крису Летангу.

Овечкин не единственный, кто отказался от поездки на Матч всех звезд 2020 года. Точно такое же решение принял финский вратарь «Бостона» Туукка Раск, которого в команде Атлантического дивизиона заменит российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

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