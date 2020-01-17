Ковальчук опередил Буре по голам в НХЛ - Советский спорт
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17 января 2020 14:43ХоккейЛипкин Антон

Ковальчук опередил Буре по голам в НХЛ

Форвард «Монреаля» вышел на четвертое место по голам среди игроков из России.

Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1), что позволило ему опередить Павла Буре в списке лучших российских снайперов в истории лиги.

Теперь у Ковальчука 439 голов в 904 матчах в НХЛ, и он занимает четвертое место. В первую тройку входят форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (689), а также завершившие карьеру Сергей Федоров (483) и Александр Могильный (473).

Напомним, 36-летний Ковальчук начинал сезон в «Лос-Анджелесе», который в декабре расторг контракт с игроком. 3 января нападающий стал игроком «Монреаля» и в семи матчах за «Канадиенс» набрал 7 (3+4) очков. Всего у Ковальчука 866 (439+427) очков в лиге.

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