«Тампа-Бэй» вернула Волкова в АХЛ Россиянин провел в составе команды восемь игр.

Официальный сайт НХЛ сообщил о том, что российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Александр Волков вернулся в фарм-клуб АХЛ «Сиракьюз Кранч».

15 января Волков набрал первое очко в лиге, отметившись ассистом в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелесом» (4:3). Всего в составе команды он провел восемь игр, в среднем проведя на льду 10 минут и 12 секунд. Его показатель полезности «-5».

За «Сиракьюз Кранч» в АХЛ Волков записал на свой счет 15 (2+13) очков в 25 встречах.

«Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 47 матчах.