Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одержать победу над «Детройтом» Кросби забил в третьем матче подряд после травмы.

«Питтсбург» одержал волевую победу над «Детройтом» (2:1 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во втором периоде форвард «красных крыльев» Филип Задина открыл счет. «Пингвины» отыгрались после перерыва, когда нападающий Брайан Раст реализовал большинство, а в овертайме капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби принес команде второе очко, также реализовав лишнего.

Отметим, что в обоих голах гостей результативной передачей отметился форвард Евгений Малкин, у которого теперь 49 (15+34) очков в 35 матчах. В свою очередь Кросби забивает во всех трех играх после травмы.

«Питтсбург» набрал 65 очков и продолжает занимать второе место в Столичном дивизионе. «Детройт» с 28 очками остается худшей командой лиги.

В следующих матчах 18 января «Детройт» примет «Флориду», а «Питтсбург» – «Бостон».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Питтсбург» – 1:2 OT (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Задина, 24 (бол) – Раст (Малкин), 44 (бол). Кросби (Малкин), 62 (бол).