«Каролина» проиграла «Анахайму» в регулярном чемпионате НХЛ - Советский спорт
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18 января 2020 08:39ХоккейЛипкин Антон

«Каролина» проиграла «Анахайму» в регулярном чемпионате НХЛ

Свечников остался без очков в четвертом матче подряд.

«Каролина» потерпела поражение от «Анахайма» (1:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Решающую шайбу в овертайме забросил форвард Сэм Стил, который принес «уткам» вторую победу после серии из четырех поражений. В свою очередь «ураганы» проиграли третий матч подряд после серии из трех побед.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 17 минут 23 секунды и завершил игру с показателем полезности «–2», продлив серию без очков до четырех матчей.

«Каролина» набрала 57 очков и занимает первое место в зоне wild card на Востоке. У «Анахайма» стало 43 очка, команда остается предпоследней на Западе.

В следующих матчах 19 января «Каролина» примет «Айлендерс», а 27 января «Анахайм» сыграет в гостях с «Сан-Хосе».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Каролина» – «Анахайм» – 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Ахо, 4 – Гудбрансон, 19. Стил, 62.

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