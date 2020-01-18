Данис Зарипов: Для меня попадание на Матч звезд – определенный показатель результатов за сезон Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, что хотел бы сыграть с Мозякиным на Матче звезд КХЛ.

– Вообще тут нет установки выиграть или не проиграть. Матч звезд – это праздник, а во время праздников вся страна отдыхает, вот и хоккеисты тоже. Для меня попадание на Матч звезд – определенный показатель своих результатов за сезон. Если попал, значит, достоин этого. У меня нет задачи догнать Мозякина по количеству Матчей звезд. Но я бы хотел с ним тут поиграть вместе. Мы говорили с ним, он действительно сильно заболел, – приводит слова Зарипова «РИА Новости».

Для Зарипова нынешний Матч звезд является восьмым в карьере. Мозякин, пропускающий уик-энд из-за болезни, участвовал во всех 11 предыдущих встречах.