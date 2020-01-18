Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ Сборная дивизиона Харламова, набрав 11 баллов, одержала победу в мастер-шоу, которое состоялось в рамках звездного уик-энда КХЛ.

Второе место занял дивизион Тарасова (6 очков), тройку лучших замкнула команда дивизиона Боброва (4). Четвертую строчку занял дивизион Чернышева (2).

В конкурсе «круг на скорость» лучшее время показал МХК «Динамо СПб» Егор Анисимов (дивизион Тарасова).

Молодежь в деле! Нападающий МХК «Динамо» СПб Егор Анисимов выигрывает первый конкурс! #KHLAllStar pic.twitter.com/0NomXIitDL — КХЛ (@khl) January 18, 2020

Победу в конкурсе «надежная защита» победил голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов (дивизион Харламова).

Победителем «эстафеты хоккейного мастерства» также стала команда дивизиона Харламова.

Победу в конкурсе «сила броска» одержал защитник «Сибири» Юрки Йокипакка (дивизион Харламова).

В конкурсе на «точность броска» победу праздновал форвард «Автомобилиста» Найджел Доус (дивизион Харламова).

Заключительный конкурс «хоккейный биатлон» выиграла сборная дивизиона Харламова.

Отметим, что мастер-шоу, которое прошло в Москве посетило 8895 зрителей.

Звездный уик-энд, который в третий раз проходит в Москве, завершится в воскресенье, 19 января, Матчем звезд КХЛ. Четыре команды, представляющие дивизионы КХЛ, сыграют полуфинальные матчи, после чего в финальной встрече определят победителя.

Добавим, что капитан сборной дивизиона Харламова Данис Зарипов выбрал дивизион Тарасова соперником по полуфиналу завтрашнего Матча Звезд КХЛ. В другом полуфинале между собой сыграют сборные дивизионов Боброва и Чернышева.