Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Второе место занял дивизион Тарасова (6 очков), тройку лучших замкнула команда дивизиона Боброва (4). Четвертую строчку занял дивизион Чернышева (2).
Мастер-шоу #KHLAllStar заканчивается... победой дивизиона Харламова! pic.twitter.com/Tgm7Z0Loqe— КХЛ (@khl) January 18, 2020
В конкурсе «круг на скорость» лучшее время показал МХК «Динамо СПб» Егор Анисимов (дивизион Тарасова).
Молодежь в деле! Нападающий МХК «Динамо» СПб Егор Анисимов выигрывает первый конкурс! #KHLAllStar pic.twitter.com/0NomXIitDL— КХЛ (@khl) January 18, 2020
Победу в конкурсе «надежная защита» победил голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов (дивизион Харламова).
Победителем «эстафеты хоккейного мастерства» также стала команда дивизиона Харламова.
Победу в конкурсе «сила броска» одержал защитник «Сибири» Юрки Йокипакка (дивизион Харламова).
Вот вам и Ёлки-Палки! #KHLAllStar pic.twitter.com/GqV9stPnDM— КХЛ (@khl) January 18, 2020
В конкурсе на «точность броска» победу праздновал форвард «Автомобилиста» Найджел Доус (дивизион Харламова).
7.877 секунды! Найджел Доус! #KHLAllStar pic.twitter.com/k2THngiIrJ— КХЛ (@khl) January 18, 2020
Заключительный конкурс «хоккейный биатлон» выиграла сборная дивизиона Харламова.
Отметим, что мастер-шоу, которое прошло в Москве посетило 8895 зрителей.
Звездный уик-энд, который в третий раз проходит в Москве, завершится в воскресенье, 19 января, Матчем звезд КХЛ. Четыре команды, представляющие дивизионы КХЛ, сыграют полуфинальные матчи, после чего в финальной встрече определят победителя.
Добавим, что капитан сборной дивизиона Харламова Данис Зарипов выбрал дивизион Тарасова соперником по полуфиналу завтрашнего Матча Звезд КХЛ. В другом полуфинале между собой сыграют сборные дивизионов Боброва и Чернышева.
Капитан Татарстан сделал свое дело – дивизион Харламова выигрывает Мастер-шоу #KHLAllStar! pic.twitter.com/T8FcnGFujp— КХЛ (@khl) January 18, 2020