Александр Семин: Есть мечта вернуться в сборную Нападающий «Витязя» Александр Семин рассказал, что мечтает вернуться в состав сборной России.

- Есть мечта вернуться в сборную. Самое главное, чтобы здоровье позволяло, а все остальное приложится. Сколько лет еще готов играть, сказать не могу. В этом сезоне для меня самое главное, чтобы команда вышла в плей-офф и как можно дольше задержалась там, - цитирует Семина ТАСС.

Добавим, что Семин дважды становился чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2012).