Александр Семин: Есть мечта вернуться в сборную

- Есть мечта вернуться в сборную. Самое главное, чтобы здоровье позволяло, а все остальное приложится. Сколько лет еще готов играть, сказать не могу. В этом сезоне для меня самое главное, чтобы команда вышла в плей-офф и как можно дольше задержалась там, - цитирует Семина ТАСС.
Добавим, что Семин дважды становился чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2012).
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