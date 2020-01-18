Данис Зарипов: На балет пока не сходил

– Как вам атмосфера? Как пришла идея взять образ «Капитан Татарстан»?

– Прекрасная атмосфера. Это настоящий праздник хоккея для нас и для болельщиков. Все рады видеть друг друга. Идея с костюмом не только моя – ребята из «Ак Барса» придумали, а я с удовольствием поддержал. Каждый год кто-то чем-то удивляет, вот и для меня роль нашлась.

– Ваша команда победила в мастер-шоу. Слышали, что в НХЛ победителю Матча звезда дают миллион долларов?

– Не слышал.

– В КХЛ такое можно ввести?

– Почему нет? Думаю, что игроки будут только рады этому.

– Эчпочмаки в раздевалке ждут?

– На льду у меня был щит в виде эчпочмака, а есть ли они в раздевалке? Очень надеюсь!

– Сейчас в сети ходит видео, которое сняли в рамках All Star – вы выходите из-за поворота, а тут – балет!

– Да, Игорь хорошо исполняет пируэты!

– А вы на настоящем балете в театре бывали?

– Пока не было времени.