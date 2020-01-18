Овечкин забросил свою 690-ю шайбу и догнал Лемье в списке лучших снайперов в истории НХЛ (видео) Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой во встрече с «Айлендерс».

Капитан «Кэпиталз» отличился точным броском на 11-й минуте первого периода, открыв счет в этом матче. Таким образом, Овечкин забросил свою 690-ю шайбу в НХЛ и догнал в списке снайперов лиги канадского нападающего Марио Лемье, занимающего десятое место. Напомним, что рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894 шайбы), второе место занимает Горди Хоу (801), третью строчку в списке лучших занимает Яромир Ягр (766). 🚨 #690 for @ovi8 ! #CapsIsles #ALLCAPS pic.twitter.com/CCKsZU2jec — Washington Capitals (@Capitals) January 18, 2020