Юрки Йокипакка: Знаю, что моя фамилия созвучна с выражением «елки-палки» в России Защитник «Сибири» Юрки Йокипакка рассказал о костюме елки, в котором он появился на льду во время мастер-шоу Матча звезд КХЛ.

- Я знаю, что моя фамилия созвучна с выражением «елки-палки» в России, поэтому вышел на буллит в костюме елки. Решил поддержать новогоднее настроение, кроме того, в детстве я мечтал встретиться с Йелопукки (финским Дедом Морозом). Что касается победы в конкурсе, то, думаю, что это был мой самый сильный бросок в жизни. А рекорд Рязанцева было нереально побить, - приводит слова Йокипакка пресс-служба КХЛ.

Добавим, что Йокипакка одержал победу в конкурсе «сила броска».