Александр Семин: Поздравлю Овечкина, когда обойдет Гретцки Нападающий «Витязя» Александр Семин – о 690-й шайбе нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

- С Овечкиным мы регулярно общаемся, как и раньше. Когда он забьет 894 гола и обойдет Гретцки, тогда я его поздравлю, а не сейчас, - приводит слова Семина ТАСС.

Напомним, что Овечкин отличился на 11-й минуте первого периода гостевого матча против «Айлендерс», открыв счет в игре.

Добавим, что капитан «Кэпиталз» догнал в списке в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадского нападающего Марио Лемье, занимающего десятое место.