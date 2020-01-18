Александр Семин: Поздравлю Овечкина, когда обойдет Гретцки

Генерал ФСБ Юрий Ансимов: Будущее спорта - в руках ветерановКаждый год спортивное сообщество Москвы отмечает День ветеранов бокса. В 2019-м прошло уже 23-е подряд чествование героев. 22.12.2019 07:00Бокс
Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафетеВ день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе.11.01.2020 16:30БиатлонМысин Николай
Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафетеЖенская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок.17.01.2020 19:30БиатлонМысин Николай
Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-стартеДопустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45БиатлонМысин Николай
Так игроки скоро начнут бросать шайбу на точность по зрителямНХЛ объявила программу Мастер-шоу Матча звезд-2020, который пройдет 25 января в Сент-Луисе. 16.01.2020 12:00ХоккейИванов Сергей
«Нам тлеть, а вам цвести». Ветераны отказались от Матча звездВ субботу и воскресенье новая «ВТБ-Арена» распахнет двери перед участниками Звездного уик-энда. 16.01.2020 21:15ХоккейТрофименко Кирилл
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис ЛебедевРоссийский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну.20.12.2019 20:00БоксУсачев Владислав
Премьер-лиги министр. Колонка главного редактораВ четверг страна узнала двух новых премьер-министров: в Думе проголосовали за Мишустина, в РПЛ – за Прядкина. Если первый будет отвечать за всю экономику страны, то второй – продолжит быть, по сути, министром футбольного хозяйства.16.01.2020 20:00ФутболЯременко Николай
Счастливая Япония. Емельяненко нокаутировал Джексона с одного удара (видео)Российский тяжеловес Федор Емельяненко на турнире Bellator в Японии победил нокаутом американца Куинтона Джексона.29.12.2019 10:00ММАУсачев Владислав
В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске?На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой.30.12.2019 15:30Фигурное катаниеТигай Лев