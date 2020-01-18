Овечкин догнал Айзермана в списке лучших снайперов в истории НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (6:4).

Капитан «Кэпиталз» отличился на 11-й, 46-й и 60-й минутах встречи.

После этой игры на счету российского форварда стало 692 заброшенные шайбы. По этому показателю Овечкин вышел на девятое место, догнав списке лучших снайперов в истории НХЛ Стива Айзермана.

Отметим, что всего две шайбы отделяют форварда «Кэпиталз» от идущего на восьмой строчке Марка Мессье (694).