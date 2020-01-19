«Оттава» победила «Калгари», на счету Наместникова шайба и ассист

«Оттава» одержала победу над «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).
В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (8-я минута), Крис Тирни (31), Коннор Браун (37), Колин Уайт (46) и Владислав Наместников (57). Соперник ответил голами Марка Янковски (55) и Ноа Хэнифина (59).
Помимо шайбы на счету Наместников одна результативная передача. Также нападающий отметился результативной передачей. Артем Анисимов также сделал ассист.
«Сенаторз» набрали 42 очка и расположились на 14-м месте в таблице Восточной конференции. «Калгари» идет на пятой строчке на Западе (57).
В следующем матче «Оттава» сыграет против «Нью-Джерси», а «Калгари» встретится с «Сент-Луисом».
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