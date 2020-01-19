«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук отметился шайбой «Канадиенс» одержали вторую победу кряду.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал у себя «Вегас Голден Найтс». Встреча завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбами отметились Ник Казинс (6-я и 50-я минуты), Илья Ковальчук (13) и Йоэль Армия (19). Гости ответили результативными бросками Джонатана Маршессо (30), Пола Штястны (35), Макса Пачоретти (59) и Райлли Смита (60).

Исход встречи решался в серии буллитов – победу «Канадиенс» принес Томаш Татар.

«Монреаль» занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 51 очко в 50 матчах. «Вегас» идет шестым на Западе (57).

В следующем матче команда Ковальчука сыграет дома против «Вашингтона», а «Вегас» отправится в гости к «Бостону»