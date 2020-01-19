«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук отметился шайбой

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» принимал у себя «Вегас Голден Найтс». Встреча завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев.
В составе победителей шайбами отметились Ник Казинс (6-я и 50-я минуты), Илья Ковальчук (13) и Йоэль Армия (19). Гости ответили результативными бросками Джонатана Маршессо (30), Пола Штястны (35), Макса Пачоретти (59) и Райлли Смита (60).
Исход встречи решался в серии буллитов – победу «Канадиенс» принес Томаш Татар.
«Монреаль» занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 51 очко в 50 матчах. «Вегас» идет шестым на Западе (57).
В следующем матче команда Ковальчука сыграет дома против «Вашингтона», а «Вегас» отправится в гости к «Бостону»
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав «Нам тлеть, а вам цвести». Ветераны отказались от Матча звезд В субботу и воскресенье новая «ВТБ-Арена» распахнет двери перед участниками Звездного уик-энда. 16.01.2020 21:15 Хоккей Трофименко Кирилл Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Париж рассчитался с Головиным В перенесенном с осени знаковом матче французской лиги «ПСЖ» разгромил в гостях «Монако» Александра Головина. 16.01.2020 11:00 Футбол Безъязычный Алексей Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев Марат Балаев: Знаю, почему Хабиб назвал соперника Макгрегора очкошником Бывший чемпион ACB в полулегком весе Марат Балаев дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдном Серроне, который состоится в рамках UFC 246 утром 19 января. 18.01.2020 14:30 ММА Усачев Владислав Седьмой – на выход! В НХЛ состоялась очередная тренерская отставка В НХЛ состоялась седьмая по счету тренерская отставка. Главному тренеру «Вегаса» Жерару Галлану указали на дверь. Команду возглавит опытный Питер Дебур, всего месяц находившийся без работы после увольнения из «Сан-Хосе». 15.01.2020 21:00 Хоккей Федоровский Александр «Я в шоке от такого отставания». Россиянки провели худшую гонку сезона Ни одна из россиянок не пробилась в топ-30 в женском спринте этапа в Рупольдинге. Лучшая из наших – Лариса Куклина – стала 36-й. Светлана Миронова не попала даже в гонку преследования. 15.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай