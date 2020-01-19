«Коламбус» разгромил «Нью-Джерси», на счету Гаврикова передача - Советский спорт
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19 января 2020 07:34ХоккейКорегин Владислав

«Коламбус» разгромил «Нью-Джерси», на счету Гаврикова передача

«Блю Джекетс» не проигрывают на протяжении четырех матчей кряду.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Джерси Девилз» завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев

В составе победителей дублем на счету Кэма Аткинсона. Россиянин Владислав Гавриков провел на льду 18 минут и 33 секунды, отметившись ассистом на Ника Фолиньо.

В таблице Восточной конференции «Коламбус» идет на шестой строчке, имея в активе 58 очков. «Девилз» – 15-е (41).

Следующие матчи команды проведут в гостях. «Блю Джекетс» сыграют с «Рейнджерс», а «Нью-Джерси» против «Оттавы».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Нью-Джерси» – 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
Голы: Аткинсон, 15, 29. Лилья, 32. Фолиньо (Гавриков), 33. Веннберг, 39.

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