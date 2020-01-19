«Даллас» крупно уступил «Миннесоте», Худобин был заменен по ходу встречи «Старз» идут на третьей строчке Западной конференции.

«Миннесота Уайлд» на своем льду обыграл «Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:0.

Победную шайбу в первом периоде забросил Джаред Сперджен.

Вратарь «Старз» Антон Худобин бы заменен в начале второго периода после того, как пропустил четвертую шайбу. Нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов результативными действиями не отметились.

«Миннесота» набрала 50 очков и занимает 12-е место в таблице Западной конференции, «Даллас» – третий (58).

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Флоридой», а «Даллас» против «Тампы-Бэй».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Даллас» — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Голы: Сперджен, 11. Сауси, 17. Цукер, 24. Донато, 25. Цуккарелло, 40. Паризе, 54. Хартман, 57.