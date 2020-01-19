Павел Буре: Дай Бог, чтобы Овечкин смог еще долго играть на таком высоком уровне Российский нападающий оформил хет-трик в матче против «Айлендерс».

Чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре выразил восхищение капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Овечкин вошел в топ-10 лучших снайперов в истории НХЛ. Круто! Он - молодец. Вполне вероятно, он сможет в этом сезоне достичь очень серьезного рубежа по результативности. Дай Бог, чтобы он смог еще долго играть на таком высоком уровне», - сказал Буре в интервью Sport24.ru.

Напомним, вчера «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:4. Овечкин в этой игре забросил три шайбы. После этой встречи на счету российского форварда стало 692 заброшенные шайбы. По этому показателю Овечкин вышел на девятое место, догнав в списке лучших снайперов в истории НХЛ Стива Айзермана. Всего две шайбы отделяют форварда «Кэпиталз» от идущего на восьмой строчке Марка Мессье (694).