Команда Дивизиона Боброва вышла в финал Матча звезд КХЛ В Москве продолжается звездный уик-энд.

В рамках Матча звезд КХЛ в первой полуфинальной игре команда Дивизиона Боброва обыграла команду Дивизиона Чернышева со счетом 7:4 (2:0, 5:4).

В составе победителей хет-трик оформил нападающий «Торпедо» Герман Шапорев, дубль на счету нападающего «Северстали» Егора Морозова. У проигравших по две шайбы забросили Никита Сошников и Даррен Диц.

Команды играли в формате три на три, два периода по десять минут.

Во втором полуфинале встретятся команды дивизионов Тарасова и Харламова.

Матч звезд КХЛ-2020.

Полуфинал

«Дивизион Боброва» — «Дивизион Чернышева» — 7:4 (2:0, 5:4)

Голы: Шапорев, 3, 17, 18. Ткачев, 5. Морозов, 11, 14. Яшкин, 13 — Сошников, 11, 15, Дитц, 19, 19.