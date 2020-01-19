Команда Дивизиона Тарасова стала вторым финалистом Матча звезд КХЛ В Москве продолжается звездный уик-энд.

Во второй полуфинальной игре Матча звезд КХЛ команда Дивизиона Тарасова была сильнее команды Дивизиона Харламова со счетом 8:6 (4:4, 4:2).

У победителей по дублю оформили Стефан Да Коста и Мэт Робинсон. В составе проигравших дважды отличился Найджел Доус.

Команды играли в формате три на три, два периода по десять минут.

Напомним, ранее в другом полуфинале команда Дивизиона Боброва обыграла команду Дивизиона Чернышева со счетом 7:4 (2:0, 5:4).

Матч звезд КХЛ-2020.

Полуфинал

«Дивизион Тарасова» — «Дивизион Харламова» — 8:6 (4:4, 4:2)

Голы: Семин, 1. Да Коста, 2, 16. Грецкий, 2. Робинсон, 4, 20. Шинкевич, 15. Капризов, 19 — Зарипов, 3. Расмуссен, 5. Доус, 8, 12. Гончаров, 9. Порядин, 11.