Сборная дивизиона Чернышева обыграла в матче за третье место команду дивизиона Харламова Хоккеисты сборной дивизиона Чернышева в серии послематчевых буллитов вырвала победу у команды дивизиона Харламова (9:8) и завоевала бронзовые медали Матча звезд КХЛ.

В основное время встречи у команды дивизиона Чернышева заброшенными шайбами отметились Брэндон Ип (4-я минута), Никита Сошников (9), Кирилл Семенов (14, 18), Гинек Зогорна (15), Линус Умарк (17), Вячеслав Войнов (18), Адам Альмквист (20). У сборной дивизиона Харламова точными бросками отличились Павел Порядин (6), Кристиан Хенкель (8), Никита Гончаров (10), Деннис Расмуссен (12), Найджел Доус (15, 19), Лукаш Седлак (16) и Павел Порядин (17). В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Егор Чинахов. Дивизион Чернышёва – третий! Победитель Мастер-шоу – четвертый! #KHLAllStar pic.twitter.com/baiU6dcPPh — КХЛ (@khl) January 19, 2020