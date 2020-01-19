Александр Семин: Овечкин на Олимпиаду не поедет, это мое мнение Нападающий «Витязя» Александр Семин считает, что Овечкин не поедет на Олимпийские игры 2022 года, если на них не будут выступать игроки НХЛ.

- Овечкин на Олимпиаду не поедет, это мое мнение. Какой смысл ему туда ехать, если там не будет игроков НХЛ? Для чего ему это надо? Все реалисты, все все понимают.

Догонит ли он Гретцки? Тяжеловато ему будет. Он уже не такой молодой, сами все понимаете. Хотя он сейчас разошелся. Дай бог ему здоровья, чтобы он побил все рекорды НХЛ. Буду очень рад за него, - передает слова Семина «РИА Новости».

Напомним, вчера «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:4. Овечкин в этой игре забросил три шайбы. После этой встречи на счету российского форварда стало 692 заброшенные шайбы. По этому показателю Овечкин вышел на девятое место, догнав в списке лучших снайперов в истории НХЛ Стива Айзермана. Всего две шайбы отделяют форварда «Кэпиталз» от идущего на восьмой строчке Марка Мессье (694).