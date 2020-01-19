Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звезд КХЛ Хоккеисты сборной дивизиона Боброва по буллитам обыграли команду дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ со счетом 7:6.

В основное время встречи за команду дивизиона Тарасова заброшенными шайбами отметились Чарльз Дженовей (2-я минута), Сергей Шмелев (3), Стефан да Коста (6, 15), Александр Семин (13) и Кирилл Капризов (17). У сборной дивизиона Боброва точными бросками отличились Юусо Хиетанен (5), Яков Рылов (8), Владимир Ткачев (9), Герман Шапорев (11) и Микко Лехтонен (8, 14). В серии буллитов победу дивизиону Боброва принес Лехтонен. Дивизион Боброва выигрывает западный финал Матча звезд #KHLAllStar! pic.twitter.com/9nTsc99WSV — КХЛ (@khl) January 19, 2020