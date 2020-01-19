Линус Умарк: В плей-офф «Салават Юлаев» может обыграть любого соперника

- Посмотрим, что ждет меня в будущем. После сезона будет видно, последний ли это мой сезон в КХЛ, пока же концентрируюсь на последних 14 матчах регулярного чемпионата. Конечно, сейчас мы в таблице совсем не там, где хотим быть, но мы постараемся занять место повыше. А в плей-офф уже мы можем обыграть любого соперника, мы знаем это. Прошлый сезон это показал, - приводит слова Крылова «РИА Новости».
Напомним, что ранее Умарк заявил, что текущий сезон может стать для него последним в уфимском клубе.
12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Даниил Самсонов: В группе Тутберидзе сказали: «У нас двойные не прыгают» В мужском одиночном катании на III зимних юношеских Олимпийских играх россияне выиграли две медали: Андрей Мозалев – серебро, Даниил Самсонов – бронзу. 14.01.2020 19:00 Фигурное катание Волохов Юрий Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете. 19.01.2020 15:37 Биатлон Чикирис Олег Убийца Кубка Дэвиса. Почему Кубок ATP оказался успешнее старейшего турнира сборных Первый в истории Кубок ATP, прошедший в Австралии, принес победу в Сербии, солидный доход – организаторам, и много ярких матчей – зрителям. «Советский спорт» о том, почему этот турнир в ближайшие годы поставит крест на более привычном Кубке Дэвиса. 14.01.2020 09:00 Теннис Мысин Николай Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:17 Биатлон Тигай Лев Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Марат Балаев: Знаю, почему Хабиб назвал соперника Макгрегора «очкошником» Бывший чемпион ACB в полулегком весе Марат Балаев дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдном Серроне, который состоится в рамках UFC 246 утром 19 января. 18.01.2020 14:30 ММА Усачев Владислав Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертая На этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии. 18.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев