Линус Умарк: В плей-офф «Салават Юлаев» может обыграть любого соперника - Советский спорт
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19 января 2020 21:21Хоккей

Линус Умарк: В плей-офф «Салават Юлаев» может обыграть любого соперника

Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк считает, что уфимской команде по силам обыграть любого соперника в плей-офф Кубка Гагарина.

- Посмотрим, что ждет меня в будущем. После сезона будет видно, последний ли это мой сезон в КХЛ, пока же концентрируюсь на последних 14 матчах регулярного чемпионата. Конечно, сейчас мы в таблице совсем не там, где хотим быть, но мы постараемся занять место повыше. А в плей-офф уже мы можем обыграть любого соперника, мы знаем это. Прошлый сезон это показал, - приводит слова Крылова «РИА Новости».

Напомним, что ранее Умарк заявил, что текущий сезон может стать для него последним в уфимском клубе.

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